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Рекордный сумаляк раздали всем желающим в Ташкенте

Фото: Рамиз Бахтияров
Общество
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Отведать сумаляк, над приготовлением которого трудились 50 поваров, смогли попробовать все желающие. Угощения организаторы раздали ташкентцам и гостям столицы.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В столице Узбекистана приготовили огромный казан сумаляка. По оценкам поваров вес главного блюда Навруза оказался выше ожидаемого – свыше 8 тонн. Вес приготовленного блюда вместе с казаном оказался равен 15 тоннам.

Фото: Рамиз Бахтияров
Казан с готовым сумаляком

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, организаторы решили не ставить рекордов, а сделать акцию чисто благотворительной. Поэтому сумаляк разлили в емкости и раздали всем желающим, а также отправили в детские дома.

  • Готовый сумаляк раздали всем желающим
    Фото: Рамиз Бахтияров
  • Ташкентцы выстроились в очередь за сумаляком
    Фото: Рамиз Бахтияров
  • Сумаляк приготовили в Ташкенте в дни празднования Навруза
    Фото: Рамиз Бахтияров
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Фото: Рамиз Бахтияров
Готовый сумаляк раздали всем желающим

Таким образом, в дни празднования главного весеннего праздника все ташкентцы и гости столицы получили уникальную возможность попробовать угощение.

Как готовили рекордный сумаляк, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.  

Теги:
Навруз, сумаляк, Ташкент, Узбекистан



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