Рекордный сумаляк раздали всем желающим в Ташкенте

Отведать сумаляк, над приготовлением которого трудились 50 поваров, смогли попробовать все желающие. Угощения организаторы раздали ташкентцам и гостям столицы.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В столице Узбекистана приготовили огромный казан сумаляка. По оценкам поваров вес главного блюда Навруза оказался выше ожидаемого – свыше 8 тонн. Вес приготовленного блюда вместе с казаном оказался равен 15 тоннам.

Фото: Рамиз Бахтияров Казан с готовым сумаляком

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, организаторы решили не ставить рекордов, а сделать акцию чисто благотворительной. Поэтому сумаляк разлили в емкости и раздали всем желающим, а также отправили в детские дома.

Готовый сумаляк раздали всем желающим Фото: Рамиз Бахтияров

Ташкентцы выстроились в очередь за сумаляком Фото: Рамиз Бахтияров

Сумаляк приготовили в Ташкенте в дни празднования Навруза Фото: Рамиз Бахтияров 1 / 3 Фото: Рамиз Бахтияров Готовый сумаляк раздали всем желающим

Таким образом, в дни празднования главного весеннего праздника все ташкентцы и гости столицы получили уникальную возможность попробовать угощение.

Как готовили рекордный сумаляк, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.