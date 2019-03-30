Рекордный сумаляк раздали всем желающим в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В столице Узбекистана приготовили огромный казан сумаляка. По оценкам поваров вес главного блюда Навруза оказался выше ожидаемого – свыше 8 тонн. Вес приготовленного блюда вместе с казаном оказался равен 15 тоннам.
Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, организаторы решили не ставить рекордов, а сделать акцию чисто благотворительной. Поэтому сумаляк разлили в емкости и раздали всем желающим, а также отправили в детские дома.
- Готовый сумаляк раздали всем желающимФото: Рамиз Бахтияров
- Ташкентцы выстроились в очередь за сумалякомФото: Рамиз Бахтияров
- Сумаляк приготовили в Ташкенте в дни празднования НаврузаФото: Рамиз Бахтияров
Таким образом, в дни празднования главного весеннего праздника все ташкентцы и гости столицы получили уникальную возможность попробовать угощение.
Как готовили рекордный сумаляк, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.