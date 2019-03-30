Правильная сладость, или Как выбрать идеальный шоколад – советы специалистов

Специалисты Роскачества рассказали, что должно быть написано на упаковке заветной сладкой плитки, чтобы шоколад принес пользу, а не навредил организму.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Шоколад – весьма полезная вещь, ведь он способен поддерживать активность мозга и провоцирует выработку эндорфинов. Кроме того, какао-масло богато полезными витаминами группы В и микроэлементами.

Однако специалисты советуют, тщательно выбирать шоколад, чтобы употребить его без вреда здоровью.

© AP Photo / Самые русские конфеты: как челябинец создал пельмени с водкой и шоколадом

Специалисты Роскачества дали несколько советов.

Во-первых, при употреблении сладости необходимо соблюдать меру и есть не более 30 граммов молочного шоколада в сутки.

Во-вторых, надо смотреть на состав продукта.

"Идеальный" шоколад должен состоять из какао-масла, тертого какао и сахара. Он также может содержать лецитин, ванилин и сухое молоко. Но чем меньше ингредиентов, тем лучше", - объяснили эксперты.

Некоторые производители для удешевления производства подменяют компоненты какао-бобов растительными жирами.

В-третьих, поверхность шоколада должна быть твердой, а структура однородной.

"Даже если в шоколаде есть добавки, они должны быть равномерно распределены по всей плитке", — рассказали представители российской системы качества.

В случае, если вы увидели белый налет, такой шоколад употреблять не стоит – это говорит о том, что хранили его неправильно.