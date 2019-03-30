Правильная сладость, или Как выбрать идеальный шоколад – советы специалистов

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Шоколад – весьма полезная вещь, ведь он способен поддерживать активность мозга и провоцирует выработку эндорфинов. Кроме того, какао-масло богато полезными витаминами группы В и микроэлементами.
Однако специалисты советуют, тщательно выбирать шоколад, чтобы употребить его без вреда здоровью.
Специалисты Роскачества дали несколько советов.
Во-первых, при употреблении сладости необходимо соблюдать меру и есть не более 30 граммов молочного шоколада в сутки.
Во-вторых, надо смотреть на состав продукта.
"Идеальный" шоколад должен состоять из какао-масла, тертого какао и сахара. Он также может содержать лецитин, ванилин и сухое молоко. Но чем меньше ингредиентов, тем лучше", - объяснили эксперты.
Некоторые производители для удешевления производства подменяют компоненты какао-бобов растительными жирами.
В-третьих, поверхность шоколада должна быть твердой, а структура однородной.
"Даже если в шоколаде есть добавки, они должны быть равномерно распределены по всей плитке", — рассказали представители российской системы качества.
В случае, если вы увидели белый налет, такой шоколад употреблять не стоит – это говорит о том, что хранили его неправильно.