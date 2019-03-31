В Узбекистане власти помогут одаренным детям из нуждающихся семей

Ребят обеспечат школьной формой, книгами, а также путевками в детские лагеря.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило программу материальной и моральной поддержки одаренных детей из социально нуждающихся семей в получении непрерывного образования.

Как уточняет пресс-служба Минюста, поддержкой детей будут заниматься региональные межведомственные советы по делам молодежи.

Ежегодно до 1 июня первичные организации Союза молодежи и махалли будут подавать документы одаренных школьников в межведомственные советы.

Специальные эксперты до 30 июня будут принимать решение о поддержке детей. Тех ребят, которые пройдут конкурс, обеспечат школьной формой, учебными принадлежностями и книгами.

Также одаренным детям подарят путевки в детские оздоровительные лагеря республики.