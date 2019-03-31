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Танзила Нарбаева

Танзила Нарбаева обсудит в Брюсселе искоренение детского труда

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Нарбаева проведет переговоры с представителями Human Rights Watch и других международных институтов.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Правительственная делегация Узбекистана посетит Брюссель с 1 по 3 апреля, передает пресс-служба МИД республики.

На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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В состав делегации войдут заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева и министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев, а также руководители ассоциаций "Узтекстильпром" и "Узбекистон ипаги", Федерации профсоюзов.

Узбекская сторона примет участие в дискуссионном форуме "Как Узбекистан искореняет детский и принудительный труд при сборе хлопка". Мероприятие организуют Международная организация труда, Всемирный банк, посольства Узбекистана, Соединенных Штатов и Швейцарии.

Напомним, с 25 марта Департамент труда США принял окончательное решение по выводу узбекского хлопка из перечня Исполнительного приказа №13126 – президентского акта, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда. 

Теги:
принудительный труд, Детский труд, Брюссель, Танзила Нарбаева, Узбекистан



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