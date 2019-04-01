Стирать или не стирать: эксперты объяснили, как обращаться с джинсами

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Джинсы выглядят лучше, если стирать их не слишком часто. Об этом рассказали эксперты популярного американского бренда Levi’s.

Сотрудники компании дали рекомендации по стирке джинсовой одежды, которые опубликовало издание Independent.

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В компании отметили, что достаточно стирать деним один раз в месяц, не чаще. Тогда вещь будет выглядеть лучше.

"Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского Запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию", — объяснил эксперт.

Кроме того, нужно помнить, что изделие следует вывернуть наизнанку, застегнуть все молнии и пуговицы, положить в машину вместе с любой другой темной одеждой. Выбирая программу, надо остановиться на той, которая стирает и полоскает прохладной водой. Рекомендуется использовать жидкие порошки и остерегаться отбеливателя.

Что же касается сушки джинсов, то для этого лучше не использовать стиральную машинку.

"Лучше делайте это на воздухе в вывернутом состоянии. Вы сэкономите на воде, энергии и времени, а ваши джинсы будут выглядеть лучше", – заключил представитель компании.

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