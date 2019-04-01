14:27 01 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Джинсы на бельевой веревке

Стирать или не стирать: эксперты объяснили, как обращаться с джинсами

© Foto: pixabay.com
Общество
Получить короткую ссылку
15110

В Levi's рассказали, что частая стирка джинсовой одежды вредит ее внешнему виду.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Джинсы выглядят лучше, если стирать их не слишком часто. Об этом рассказали эксперты популярного американского бренда Levi’s.

Сотрудники компании дали рекомендации по стирке джинсовой одежды, которые опубликовало издание Independent.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии Ekvatorial Chodak Group
Пресс-служба президента РУ
Шавкат Мирзиёев оценил производство обуви и джинсов

В компании отметили, что достаточно стирать деним один раз в месяц, не чаще. Тогда вещь будет выглядеть лучше.

"Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского Запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию", — объяснил эксперт.

Кроме того, нужно помнить, что изделие следует вывернуть наизнанку, застегнуть все молнии и пуговицы, положить в машину вместе с любой другой темной одеждой. Выбирая программу, надо остановиться на той, которая стирает и полоскает прохладной водой. Рекомендуется использовать жидкие порошки и остерегаться отбеливателя.

Что же касается сушки джинсов, то для этого лучше не использовать стиральную машинку.

"Лучше делайте это на воздухе в вывернутом состоянии. Вы сэкономите на воде, энергии и времени, а ваши джинсы будут выглядеть лучше", – заключил представитель компании.

Булычев о джинсовых трендах: сейчас актуален стиль 80-х >>>

Теги:
эксперт, Одежда



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эйфелева башня
Парижская "железная дама": Эйфелева башня отмечает 130-летие
Колье из долларов: как на узбекских свадьбах выступают артисты - видео
Колье из долларов: как на узбекских свадьбах выступают артисты - видео
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054