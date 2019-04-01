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Сотрудники Бюро принудительного исполнения получили авто и мопеды

За что увольняют и поощряют сотрудников Бюро принудительного исполнения

© Прокуратура Ташкентской области
Общество
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Сотрудников БПИ ценят за инициативность, оперативность, добросовестную работу.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. К настоящему времени из Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики уволены более тысячи сотрудников, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе БПИ. Из них более 570 — за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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© Халқ билан мулоқот
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При этом сотрудников поощряют за инициативность, оперативность, добросовестную работу — денежными вознаграждениями, грамотами, ценными подарками. Кроме того, может быть досрочно снято дисциплинарное взыскание или даже присвоено звание.

В то же время руководство строго пресекает ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и неправомерные действия, подчеркнули в БПИ. Нарушивших правила сотрудников увольняют.

Ранее руководитель пресс-службы Бюро принудительного исполнения Фаррух Тошпулатов рассказал, какая работа была проделана со дня существования БПИ, а также насколько успешно взыскиваются задолженности и стало ли население ответственнее относиться к платежам.

В Бюро принудительного исполнения в Ташкенте новый начальник >>>

Теги:
Узбекистан, вознаграждение, увольнение, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана



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