Несколько районов Ташкента останутся без холодной воды – график отключения

О временном отсутствии холодной воды и понижении давления на водопроводных сетях в некоторых столичных районах сообщило предприятие "Сувсоз". В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В связи с производством ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в весенне-летний период 2019 года в некоторых районах Ташкента будет отключена холодная вода.

По данным пресс-службы ГУП "Сувсоз", с 9 часов утра 1 апреля до 9 часов утра 2 апреля воды не будет:

– В Учтепинском районе: махалли: "Дегрез", "Богичинор","Шафайзибог", "Ибрат", "Нишабарик", "Шаркгули", "Кориёгди", "Бешкайрагач", "Гайрати", "А.Кадыри", "Ибрат".

С 9 часов утра 2 апреля до 9 часов утра 3 апреля воды не будет:

– В Яккасарайском районе: улица Богибустон - от ул. Мукими до ул. Ат-Термизий; улицы Хазиний, Шохжахон, Ат-Термизий, О.Акрамходжаева; Ташкентский институт легкой и текстильной промышленности; махалля "Беларык".

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С 9 часов утра 3 апреля до 9 часов утра 4 апреля воды не будет:

- В Мирабадском районе: махалли “Фитрат”, “Алтынкуль”, “Фуркат”, “Янгизамон”, “Истиколобод”, завод "Ташэлектроаппарат"; улица Фаргона йули: 222-й жилой дом; 6-й тупик Фаргона йули.

С 9 часов утра 4 апреля до 12 часов дня 5 апреля воды не будет:

— В Чиланзарском районе: 1-й, 2-й, 3-й проезды Чорбог.

С 23:00 часов 4 апреля до 5 часов утра 5 апреля воды не будет:

— В Шайхантахурском районе: махалли: “Кукча”, “Шофайз”.

С 9 часов утра 8 апреля до 21:00 часа 8 апреля воды не будет:

— В Чиланзарском районе: махалли “1-й, 2-й, 3-й Чарх Камолон”, Детский дом, Посольство Азербайджана.

С 9 часов утра 8 апреля до 9 часов утра 9 апреля воды не будет:

— В Сергелийском районе: массивы Сергели-1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, Спутник-15, 16, 17, 17а, Дустлик-1, 2.

С 9 часов утра 9 апреля до 9 часов утра 10 апреля воды не будет:

— В Юнусабадском районе: массив Юнусабад - 6-й, 7-й кварталы; завод "Зенит"; фабрика "Байтекс"; РК-4.

— Мирабадском районе: ул. А.Фитрат: жилые дома №1, 2, 4, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; 2-й проезд Алтынкульский: дома №118, 128а, 128б; ул. Алтынкульская: жилые дома №6, 6а, 94; ул. Фаргона йули-А.Фитрат: жилые дома №1, 2, 3, 4; 2-й проезд Фаргона йули; 1-й тупик Алтынкульский; 2-й тупик Алтынкульский; 3-й тупик Алтынкульский.

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С 9 часов утра 10 апреля до 9 часов утра 11 апреля воды не будет:

— В Мирзо-Улугбекском районе: улица Салар, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й тупики Салар.

С 9 часов утра 11 апреля до 12 часов дня 12 апреля воды не будет:

— В Учтепинском районе: махалли “Катта-Каъни”, “Чупонота”, “Фозилтепа”, “Токзор”.

С 21:00 часа 11 апреля до 6 часов утра 12 апреля воды не будет:

— В Юнусабадском районе: махалли “Шарк Хакикати”, “Исломобад”.

С 9 часов утра 15 апреля до 9 часов утра 16 апреля воды не будет:

— В Юнусабадском районе: улицы Лайлакобад, М.Баходыров, Гиргиртепа, Инжообад, Фирдауси, Тожиполван Аллоев, Кургон, Козитарнов, Минг-Урик; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Фирдауси; 5-й проезд Кургон; 2-й проезд Козитарнов.

— В Мирзо-Улугбекском районе: ул.Аккурганская от МКАД до ул.Мустакиллик; ул.Осиё от ул.Аккурганская до ул.К.Ниязова; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезды Аккурган; улицы: Геологическая, Бешогайнилар.

С 23:00 часов 15 апреля до 6 часов утра 16 апреля воды не будет:

— В Алмазарском районе: махалли “Чустий”, “А.Навои”, “Чигатай Дарвоза”, “Куштут”, ”Гузарбоши”, “Эскишахар”; массив Б-3.

— В Шайхантахурском районе: махалли “Богкуча”, “Хувайдо”, “Илгор”, “Гулобод”.

С 9 часов утра 17 апреля до 12 часов дня 8 апреля воды не будет

— В Алмазарском районе: махалли “Хончарбог”, “Карасарай”, “Хасти имом”, “Хазратиимом”, “Намуна”,улица Мирпулатова, Северный Алмазар, Роддом №2.

С 23:00 часов 17 апреля до 5 часов утра 18 апреля воды не будет:

– В Алмазарском районе: махалли “МирзоГолиб”, “ЧигатойОктепа”, “Университетская”, “Шифокорлар”.

С 23:00 часов 17 апреля до 6 часов утра 19 апреля воды не будет:

– В Чиланзарском районе: махалли “Бурджар”, “Мевазор”, “Яккатут”, “Хирмонтепа”, “КичикХирмонтепа”, “Шухрат”; улицы: Машраб, Аль Хорезми; кварталы: 19, 20, 20А.

С 9 часов утра 18 апреля до 9 часов 19 апреля воды не будет:

— В Мирзо-Улугбекском районе: 1-й проезд Шуртепа.

— В Чиланзарском районе: махалли: “1-й, 2-й, 3-й Чарх Камолон”; детский дом; Посольство Азербайджана; по ул. Т.Тула жилые дома №16, 18; по ул. Алмазар жилой дом №2.

— В Яккасарайском районе: улицы: Юнус Раджаби, Ракатбоши, Шаршара; проезды: 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й Ракатбоши, Шаршара; тупик Шаршара; Гостиничный комплекс «Туркистан».

С 9 часов утра 22 апреля до 9 часов 23 апреля воды не будет:

— В Яккасарайском районе: махалли “Яккасарай”, “Тукимачи”, “Мукими”, “Ракат”, “У.Насыра”, “Мухандислар”; Южный Вокзал; Текстильный комбинат; МКАД от 2-го проезда Ш.Руставели до Южного Вокзала.

— В Чиланзарском районе: массив Чиланзар - 1-й, 2-й, 3-й кварталы; улицы: Мукими, Чиланзарская, Наккашлык с проездами, Майсазар, Усмур, Арнасайская, Фархадская, Ю.Агзамова; 1-й проезд Алтынгуль; махалли: “Чиланзар”, “Катта Казиробад”, “Домбрабад”.

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С 9 часов утра 23 апреля до 21:00 часа 24 апреля воды не будет:

— В Яшнабадском районе: посольства: Индонезии, Белоруссии, Китая, Турции, Франции, Украины, Японии, Центр Ортопедии и Травматологии, улица С. Азимова с проездами, улица Туйтепа, улица Я.Гулямова.

— В Мирабадском районе: махалли “Салар”, “Минг-Урик”, “Мовароуннахр”, “Тонг Юлдузи”, улицы Я.Гулямова, Шахрисабз, Бухара, Зарафшан, Т.Шевченко, И.Каримова, Кушкуприк, Мехрижон, Инокобад с проездами, улица А.Темур от улицы Матбуотчилар до улицы Шахрисабз, улица Фаргонайули от ул.Нукус до ул.Толимарджон, завод "Афросиёб", 1-я Республиканская Клиническая больница, Военная Прокуратура по улице Истикбол.

— В Яккасарайском районе: махалля “Ю.Раджаби”, Аппарат Президента, Мемориальный комплекс Ислама Каримова.

С 23:00 часов 23 апреля до 5 часов утра 24 апреля воды не будет:

— В Алмазарском районе: махалли ”Университетская”, “Аллон”, “Вузгородок”.

С 21:00 часа 24 апреля до 9 часов утра 26 апреля воды не будет:

— В Шайхантахурском районе: махалли: “Кохота”, “Лабзак”,” Жангох”, Ц-11, 12, 13, 14, 15, улицы Ташкенбаева, Аэропланная.

— в Чиланзарском районе: ул.И.Каримова

Понижение давления воды будет:

— В Юнусабадском районе: махалли “Шахристанская”, “Отчопар-1”,“Хушнобад”, “Кушчинор”, “Акбаробад”, “Ахилобад”, “М.Тургунбоева”, “Уста Ширин”, “Янгиарик”, “Окибат”, “Биллур”, “Адолат”.

С 9 часов утра 25 апреля до 9 часов утра 26 апреля воды не будет:

— В Мирабадском районе: улица Шахрисабз: жил. дома №11, 13, 15, 41, 39; улица Афросиёб: жил.дома №15/1, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 35/1, 37; улица Яккачинор: жил.дома №2, 3, 4, 6, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12; улица Буюк Турон: жил.дома №75, 79; улица Т. Шевченко: жил.дома №6, 8, 22, 22а, б, в, 24; улица Чимкентская: жил.дома №1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23; МИД, Поликлиника №1; Институт ГСБ; общежитие ГСБ.

С 9 часов утра 29 апреля до 21 часа 30 апреля воды не будет:

— В Сергелийском районе: махалля “Кипчак”, массивы Сергели-3, 4, Спутник-4.

С 23:00 часов 29 апреля до 6 часов утра 30 апреля воды не будет:

— В Юнусабадском районе: кварталы массива Юнусабад: 11, 13, 14, 15.

С 9 часов утра 30 апреля до 12 часов дня 1 мая воды не будет:

— В Юнусабадском районе: махалли “Отчопар-1”, “Отчопар-2”, “Юнусабад”, “Шахристанская”, ул. Бозсувбуйи.

Понижение давления воды будет в Юнусабадском районе: 7-я Городская больница.

С 9 часов утра 30 апреля до 21:00 часа 1 мая воды не будет:

— В Мирабадском районе: массивы Куйлюк-1, 2, 3, 4; махалли ”Файзиабад”, “Билимдон”, “Парвона”, “Баратхужа”, “Куйлюкота”, “Ок-уй”, “Баёт”; гостиницы: “Хаёт”, “Даниелхил”.

С 9 часов утра 1 мая до 9 часов утра 2 мая воды не будет:

— В Чиланзарском районе: махалля “Мевазор”: 1-й, 2-й проезды Хосилот; махалля “Токзор”: 1-й, 2-й, 3-й проезды Токзор; ул. Бекабад; ул. Бунедкор: жилые дома №27, 30, 31; Ташкентский Государственный Педагогический Университет.

С 9 часов утра 2 мая до 9 часов утра 3 мая воды не будет:

— В Мирзо-Улугбекском районе: Тупик Агрономов, ул. Буюк Ипак Йули: жилые дома с №332 по №428; 2-й проезд Шуртепа; 3-й проезд Шуртепа; ул. Султония; 3-й проезд Султония; 5-й проезд Султония; ул. Гулирайхон; Агротехнологический институт.

Понижение давления воды ожидается в Мирзо-Улугбекском районе: махалли “Мойарык”, “Кичкирик”, “Олтинсай”, “Истикбол”, “Шодиёна”, “Бостонобад”.

С 21:00 часа 2 мая до 6 часов утра 3 мая воды не будет:

– В Алмазарском районе: махалли “Себзар”, “Янги Себзар”,” Юкори Себзар”.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.