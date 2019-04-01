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Паспорт гражданина Узбекистана

Доверчивый узбекистанец лишился паспорта в Казахстане

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Спустя несколько дней после обращения в Генконсульство Узбекистана в Алматы мужчине был выдан сертификат возвращения на родину.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Гражданин Узбекистана Жасурбек Ташпулатов 25 марта обратился в Генконсульство республики в Алматы и попросил помочь ему вернуть национальный паспорт, сообщили в пресс-службе МИД РУ. По словам мужчины, документ у него забрали под предлогом постановки на учет, с тех пор он его не видел.

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В соответствии с установленным порядком, 30 марта Ташпулатову был выдан сертификат возвращения на родину.

Из публикации МИД следует, что мужчина еще не обращался в полицию. Если он все-таки подаст заявление о незаконном изъятии паспорта, вопрос будет рассмотрен при участии сотрудников правоохранительных органов.

Консульско-правовой департамент МИД напоминает выезжающим за рубеж соотечественникам, что национальный паспорт ни в коем случае и ни под каким предлогом нельзя отдавать посторонним людям.

Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, Казахстан, МИД Узбекистана, паспорт



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