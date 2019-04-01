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Ветер

Грозы и ветра: что еще ждать от погоды в Узбекистане на этой неделе

© Sputnik / Макс Ветров
Общество
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К середине недели сухая погода на большей части территории республики сменится влажной и ветреной.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В течение этой недели погода в Узбекистане будет переменчивой, сообщает МЧС республики.

К началу апреля на большей части территории Узбекистана установилась сухая погода, лишь по областям Ферганской долины возможен дождь. Температура воздуха в 13-18 градусов тепла близка к нормальным значениям температуры.

Уже 2 апреля в северные районы республики придут влажные и относительно теплые воздушные массы с Каспийского моря через Туркменистан. По Каракалпакстану, Хорезмской области пройдет дождь, возможна гроза. На остальной территории Узбекистана сохранится погода без осадков. Дневная температура воздуха поднимется до 20-25 градусов тепла.

Ветроуказатель
© Sputnik / Виталий Тимкив
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К 3 апреля неустойчивая погода распространится на остальную территорию республики. Возможны сильные дожди и грозы. По Каракалпакстану, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской области без осадков. Температура воздуха составит ночью 10-15 градусов тепла, днем - 17-22 градусов тепла.

В первые дни апреля также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

К четвергу, 4 апреля, на территории республики будет по-прежнему дождливо. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям без осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах 7-12 градусов тепла, а днем - 17-22 градусов тепла.

Начиная с пятницы дожди будут постепенно ослабевать. К выходным установится погода без осадков. Температура воздуха в субботу-воскресенье сохранится в тех же пределах: ночью 7-12 градусов, днем - 17-22 градусов.

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