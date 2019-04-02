UzAirways прекращает полеты в аэропорт Стамбула имени Ататюрка

Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" с 7 апреля прекращает полеты в турецкий аэропорт "Ататюрк" и переносит все рейсы в новую воздушную гавань Стамбула — Istanbul New Airport.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" объявила о прекращении полетов пассажирской авиации в аэропорт Стамбула имени Ататюрка. С 7 апреля 2019 года все рейсы национального авиаперевозчика переносятся в новую воздушную гавань Istanbul New Airport, говорится на сайте НАК.

Кроме того, в связи с закрытием аэропорта "Ататюрк" на прилет и вылет "Узбекские авиалинии" отменяют рейсы HY271/272, HY273/274 и HY275/276 (5 апреля, а также два рейса — HY271/272 и HY273/274 6 апреля.

Пассажирам с оформленными авиабилетами на указанные рейсы, авиакомпания Uzbekistan Airways предоставляет возможность произвести возврат по месту их приобретения или изменить дату вылета без уплаты штрафных сборов в пределах срока действия авиабилетов.

В авиакомпании напомнили о необходимости своевременного прохождения регистрации и всех предполетных формальностей и призвали пассажиров прибывать в новый аэропорт не менее, чем за три часа до вылета по расписанию. В новом аэропорту Стамбула регистрация заканчивается за 1 час, а посадка на борт воздушного судна за 20 минут до времени вылета по расписанию.

© AFP 2018 / DMITRY SEREBRYAKOV "Узбекистон хаво йуллари" переведет рейсы из Домодедово во Внуково

Istanbul New Airport расположен в 35 километрах к северу от европейской части Стамбула. Новая воздушная гавань была открыта для регулярных авиарейсов 29 октября 2018 года. Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочных полосы, восемь рулежных дорожек и способен через 15 лет ежегодно обслуживать до 150-200 миллионов пассажиров.

Старый аэропорт имени Ататюрка планируется закрыть. Эта крупнейшая в Турции воздушная гавань служила городу более сорока лет.