В двух районах Ташкента в среду и четверг отключат газ

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В двух районах Ташкента 3 и 4 апреля будет отключено газоснабжение.

Как сообщает пресс-служба хокимията столицы, газ будет отключен в махалле "Обод" Сергелийского района 3 апреля с 11:00 до 17:00 часов и в 58-м военном городке Яшнабадского района 4 апреля с 11:00 до 16:00.

© Sputnik / Константин Чалабов Несколько районов Ташкента останутся без холодной воды – график отключения

"В махалле "Обод" Сергелийского района завершаются работы по обновлению газопровода низкого давления, и Служба наземных газопроводов Территориального филиала газоснабжения по городу Ташкенту намечает работу по переврезке газопровода и отключению от газоснабжения 280 частных домов", - говорится в сообщении.

Что касается 58-го военного городка Яшнабадского района, то там в связи с устранением утечки газа на подземном газопроводе намечено отключение от газоснабжения 300 квартир в трех- и четырехэтажных домах.