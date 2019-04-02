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Газовая конфорка

В двух районах Ташкента в среду и четверг отключат газ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Временное отключение коснется жителей Сергелийского и Яшнабадского районов столицы.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В двух районах Ташкента 3 и 4 апреля будет отключено газоснабжение.

Как сообщает пресс-служба хокимията столицы, газ будет отключен в махалле "Обод" Сергелийского района 3 апреля с 11:00 до 17:00 часов и в 58-м военном городке Яшнабадского района 4 апреля с 11:00 до 16:00.

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"В махалле "Обод" Сергелийского района завершаются работы по обновлению газопровода низкого давления, и Служба наземных газопроводов Территориального филиала газоснабжения по городу Ташкенту намечает работу по переврезке газопровода и отключению от газоснабжения 280 частных домов", - говорится в сообщении.

Что касается 58-го военного городка Яшнабадского района, то там в связи с устранением утечки газа на подземном газопроводе намечено отключение от газоснабжения 300 квартир в трех- и четырехэтажных домах.

Теги:
Газ, Ташкент



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