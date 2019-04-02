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Проверка документов сотрудниками ГАИ в Ташкенте

За что штрафовали водителей на прошлой неделе – данные ГУВД Ташкента

© ГУВД г. Ташкента.
Общество
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Сорок девять человек в состоянии алкогольного опьянения решили отказаться от услуг такси и сами сели за руль.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В период с 25 по 31 марта инспекторы ДПС выявили в Ташкенте 2555 нарушений ПДД. Чаще всего водители по-прежнему пренебрегают правилами обгона: было зафиксировано 200 таких случаев.

Пьяными за руль сели 49 человек. В ГУВД напомнили, что за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет.

За прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано 2 555 нарушений ПДД
© ГУВД г. Ташкента
За прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано 2 555 нарушений ПДД

За езду без документов понесут ответственность 79 водителей, за использование телефона за рулем — 47. Еще 75 автомобилистов "забыли", что на использование тонировочной пленки нужно получать специальное разрешение. 

На штрафстоянку на прошлой неделе было отправлено 219 машин.

За прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано 2 555 нарушений ПДД
© ГУВД г. Ташкента
За прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано 2 555 нарушений ПДД

В ГУВД столицы порекомендовали водителям периодически перечитывать Правила дорожного движения и не ждать, пока в поле зрения попадет инспектор ДПС, чтобы начать следовать требованиям законодательства.

За прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано 2 555 нарушений ПДД
© ГУВД г. Ташкента
За прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано 2 555 нарушений ПДД
Теги:
Дорожное движение, правонарушение, ГУВД Ташкента, ПДД



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