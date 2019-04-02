Дело в отношении руководителей ташкентских рынков передано в суд

Подсудимых обвиняют в причинении государству ущерба в размере более 3,5 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Дело в отношении 23 бывших ответственных работников ташкентских рынков передано в суд, сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Среди обвиняемых бывший советник хокима Ташкента Ровшан Абдумажитов, которому вменяют вымогательство, присвоение и злоупотребление должностными полномочиями. На скамье подсудимых оказался также его сын Бекзод.

Напомним, должностных лиц Департамента торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Ташкента, рынков АО "Бек тупи савдо комплекси", "Чорсу буюм савдо комплекси", "Чилонзор буюм савдо комплекси", "Урикзор савдо комплекси", дехканских рынков АО "Эски Жува дехкон бозори", "Юнусобод дехкон бозори" и "Сергели автотранспорт ва эхтиёт кисмлари бозори" в сентябре 2018 года задержали по подозрению в экономических преступлениях. Их обвиняют в причинении государству ущерба в размере более 3,5 млн долларов.