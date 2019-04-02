Новые автобусы разгрузят проблемные маршруты в столице

Ташкентская компания "Тошшахартрансхизмат" проводит постоянный мониторинг потока пассажиров и изучает потребность автопарков в новых автобусах.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В "Тошшахартрансхизмат" рассказали, какие маршруты в столице планируется разгрузить.

Так, по данным пресс-службы хокимията столицы, на маршрут №93 (Куйлюк-1 – 9-й квартал района Юнусабад) вышли пять автобусов марки MAN.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент АО “Тошшахартрансхизмат” получил новые автобусы

Кроме того, согласно графику, на маршрут №67 (19-й квартал района Юнусабад — Международный аэропорт Ташкента) выведены восемь новых автобусов SAZ LE60.

Напомним, в марте столичные автопарки получили 30 автобусов фирмы MAN с большей вместимостью. Такой транспорт удобен для всех категорий пассажиров, поскольку оборудован пандусами и кондиционерами.

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