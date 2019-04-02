Накажут за протянутую руку: в столице завели уголовное дело против попрошайки

За выпрашивание милостыни в Ташкенте против женщины завели уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Против узбекистанки в Ташкенте заведено уголовное дело по статье "Попрошайничество".

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, 1 апреля в Юнусабадском районе неподалеку от автостоянки у махалли "Шайх-шибли" была задержана 59-летняя Мухтабар Ю., которая занималась попрошайничеством.

Указывается, что в январе женщина уже привлекалась к административной ответственности за то же правонарушение и была оштрафована на сумму в размере 0,5 МРЗП. Однако данная мера не помогла, и женщина продолжила попрошайничать.

В результате в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127-1 ("Попрошайничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Напомним, выпрашивание милостыни стало наказуемым в Узбекистане после того, как президент подписал изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка".

Данные статистики гласят, что за 2018 год только в Ташкенте было выявлено свыше пяти тысяч человек, которые занимались попрошайничеством. Все они были направлены в центры реабилитации.

Из них свыше четырех тысяч - женщины, свыше трех тысяч из них - с малолетними детьми, порядка 500 человек - люди пожилого возраста.

Власти констатируют, что для многих из этих людей попрошайничество - это своего рода источник нетрудовых доходов.

В соответствии с законом, после применения административного наказания нарушителям грозит до 240 часов принудительных общественно-полезных работ, до 2 лет исправительных работ, ограничение свободы до 1 года либо лишение свободы на такой же срок.