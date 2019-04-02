Накажут за протянутую руку: в столице завели уголовное дело против попрошайки

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Против узбекистанки в Ташкенте заведено уголовное дело по статье "Попрошайничество".
Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, 1 апреля в Юнусабадском районе неподалеку от автостоянки у махалли "Шайх-шибли" была задержана 59-летняя Мухтабар Ю., которая занималась попрошайничеством.
Указывается, что в январе женщина уже привлекалась к административной ответственности за то же правонарушение и была оштрафована на сумму в размере 0,5 МРЗП. Однако данная мера не помогла, и женщина продолжила попрошайничать.
В результате в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127-1 ("Попрошайничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Данные статистики гласят, что за 2018 год только в Ташкенте было выявлено свыше пяти тысяч человек, которые занимались попрошайничеством. Все они были направлены в центры реабилитации.
Из них свыше четырех тысяч - женщины, свыше трех тысяч из них - с малолетними детьми, порядка 500 человек - люди пожилого возраста.
Власти констатируют, что для многих из этих людей попрошайничество - это своего рода источник нетрудовых доходов.
В соответствии с законом, после применения административного наказания нарушителям грозит до 240 часов принудительных общественно-полезных работ, до 2 лет исправительных работ, ограничение свободы до 1 года либо лишение свободы на такой же срок.