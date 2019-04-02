Как и когда узбекские автовладельцы должны будут пройти техосмотр

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Единую электронную базу транспортных средств, подлежащих обязательному техосмотру, создадут в Узбекистане до 1 июня 2019 года.

Правительство республики утвердило "Положение о порядке учета автотранспортных средств, не прошедших обязательный технический осмотр, определения их состояния, а также снятия с учета неисправных транспортных средств, разбираемых на запасные части в целях утилизации или реализации".

Как следует из документа, будет создан механизм автоматизированного учета случаев вождения транспортных средств, не прошедших технический осмотр.

© Sputnik / Алексей Сухоруков В Узбекистане не спешат отдавать техосмотр в частные руки

Отделы безопасности дорожного движения ежегодно до 10 ноября будут составлять списки транспортных средств, не прошедших технический осмотр.

Владельцам транспортных средств, не прошедших технический осмотр, будут разосланы уведомления до 20 ноября.

Также до 1 декабря текущего года будет утвержден список транспортных средств, не прошедших технический осмотр за последние 3 года, и до 31 декабря на основании этого списка будет проведена инвентаризация транспортных средств.

Во время инвентаризации владельцам транспортных средств будут разосланы уведомления о проведении обязательного технического осмотра, о получении нового номера и перерегистрации при потере государственного номера и свидетельства о регистрации, о проведении технического осмотра после приведения в исправное состояние в течение одного месяца при наличии поломки. Если не будет выполнено это условие, то транспортное средство снимается с учета, в течение трех дней владельцы получат уведомление об этом.