Обвиняемый в хищениях директор рынка в Ташкенте скончался в СИЗО

Подозреваемый с начала февраля проходил лечение в отделении лечебно-профилактической помощи изолятора.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Бывший директор одного из ташкентских рынков Шукриллахон Эргашев, обвиняемый в хищениях, скончался в следственном изоляторе №1 Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана из-за сердечного приступа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры республики.

Уголовное дело в отношении руководителей семи крупных рынков и базаров Ташкента по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере" возбудили в сентябре 2018 года. Пятерых подозреваемых, в том числе Эргашева, заключили под стражу. В отношении еще двоих применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы, поскольку они возместили причиненный ущерб.

"Эргашев скончался 30 марта из-за острого инфаркта миокарда и острой сердечно-легочной недостаточности", - сказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, подозреваемый с 6 февраля проходил лечение в отделении лечебно-профилактической помощи изолятора.

Министерство юстиции Дело в отношении руководителей ташкентских рынков передано в суд

По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, прокуратура Ташкента проверяет СИЗО, где содержался подозреваемый.

Это уже вторая смерть подозреваемого в ходе расследования дела. В ноябре 2018 года местные СМИ сообщали, что начальник отдела капитального строительства одного из торговых комплексов Дилшод Абдуллаев совершил самоубийство в СИЗО №1.

По данным следствия, подозреваемые обвиняются в хищении государственных средств, в покупке некачественных товаров, а также в нелегальной продаже торговых точек на рынках на общую сумму около 32 миллиардов сумов. Статья обвинения предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Ранее Sputnik сообщили в Генпрокуратуре, что дело передано в суд.