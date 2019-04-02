19:03 02 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Туристы в кабине канатной дороги, архивное фото

Пролетая над городом: таджикский Худжанд можно будет рассмотреть с воздуха

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0

Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки Сырдарьи. Она оснащена 47 кабинами, рассчитанными на четырех человек, в том числе семью VIP-кабинами.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В таджикском Худжанде появилась канатная дорога, с которой туристы смогут полюбоваться на красоты одного из старейших городов республики.

Канатка проходит от Парка культуры и отдыха имени Камола Худжанди до Комплекса шаха Исмаила Сомони через Сырдарью, ее протяженность составляет более километра, говорится в сообщении пресс-службы президента Эмомали Рахмона.

Посетители Sky ресторана
© AFP 2018 / JOSEPH EID
Обед среди облаков: в Самаркандской области хотят открыть подвесной ресторан

Дорога оснащена 47 кабинами, рассчитанными на четырех человек, в том числе семью VIP-кабинами. Одновременно сооружение вмещает 160 человек.

Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки.

Канатная дорога в Худжанде построена по инициативе предпринимателей, в церемонии открытия принял участие глава государства.

Теги:
канатная дорога, Худжанд, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Виртуальные модели
Фантазия или реальность: криптодевушки "Инстаграма"
Пальчики оближешь: милый енот наслаждается угощением – видео
Пальчики оближешь: милый енот наслаждается угощением – видео
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054