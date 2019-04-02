Пролетая над городом: таджикский Худжанд можно будет рассмотреть с воздуха

Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки Сырдарьи. Она оснащена 47 кабинами, рассчитанными на четырех человек, в том числе семью VIP-кабинами.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В таджикском Худжанде появилась канатная дорога, с которой туристы смогут полюбоваться на красоты одного из старейших городов республики.

Канатка проходит от Парка культуры и отдыха имени Камола Худжанди до Комплекса шаха Исмаила Сомони через Сырдарью, ее протяженность составляет более километра, говорится в сообщении пресс-службы президента Эмомали Рахмона.

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Дорога оснащена 47 кабинами, рассчитанными на четырех человек, в том числе семью VIP-кабинами. Одновременно сооружение вмещает 160 человек.

Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки.

Канатная дорога в Худжанде построена по инициативе предпринимателей, в церемонии открытия принял участие глава государства.