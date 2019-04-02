Детям в помощь: школы-интернаты Узбекистана получили новое оборудование

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Школы-интернаты для слабовидящих и незрячих детей в Узбекистане в 2019 году получат три тысячи приборов для письма по Брайлю с грифелями.
Первая партия оборудования и аудиокниг была передана уже сегодня.
"Приборы стоимостью 2,77 миллиона российских рублей (более 357 миллионов сумов по курсу Центробанка Узбекистана) были приобретены и доставлены в Узбекистан в рамках договора, заключенного между Обществом слепых в Узбекистане, компанией FRIEDASIA (Южная Корея) и Всероссийским обществом слепых", — сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.
Вторая партия, как планируется, будет доставлена в Узбекистан в августе.
Первый замминистра народного образования Алишер Умаров поблагодарил Общество слепых в Узбекистане, компанию FRIEDASIA и Всероссийское общество слепых за содействие в поставке оборудования.
Для детей отдельно публикуются учебники по 145 наименованиям. В последние два года для слабовидящих и незрячих ребят было выпущено 30 наименований учебников.