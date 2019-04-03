Свобода под надзором: за особо опасными преступниками присмотрят на воле

Закон будет способствовать формированию у ранее судимых лиц положительной социальной адаптации, а также повысит роль общественности в их перевоспитании.

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об административном надзоре, который сохранится только за лицами, отбывавшими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за терроризм, текст документа опубликован на сайте национального информационного агентства УзА.

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Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента в январе, одобрен Сенатом в конце февраля и вступил в силу после опубликования в местных СМИ. До настоящего времени в Узбекистане судебные и правоохранительные органы могли осуществлять административный надзор также за лицами, отбывавшими наказание за незначительные преступления.

"Административный надзор устанавливается судом при наличии оснований в отношении совершеннолетних лиц, осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, отбывших наказание в виде лишения свободы на территории другого государства, за совершение деяний, являющихся, согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, тяжкими или особо тяжкими преступлениями", - говорится в тексте документа.

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Ранее председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Фаррух Дадаходжаев, представляя закон в верхней палате парламента страны, сообщил, что в перечень тяжких и особо тяжких преступлений входит участие в террористических и экстремистских организациях. В соответствии с законом, при наличии оснований суд может установить надзор также за несовершеннолетними, признанными судом особо опасными рецидивистами. Документом также определено, что административные ограничения в период надзора могут быть отменены судом по представлению органов внутренних дел, а также ходатайству трудового коллектива или общественных организаций.

Ранее в информационной службе Сената РИА Новости пояснили, что закон будет способствовать формированию у ранее судимых лиц положительной социальной адаптации, а также повысит роль общественности в их перевоспитании.

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В декабре 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что более 20 тысяч человек были сняты с учета в правоохранительных органах по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях в республике. По его данным, в прошлом году из мест заключения вернулись 646 человек, осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций. Тогда же была образована Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан, которые по неведению оказались в составе запрещенных организаций, искренне раскаялись и встали на путь исправления.