В Узбекистане могут начать лишать водительских прав за долги по алиментам

В России в 2016 году вступил в силу закон, разрешающий ограничивать должников в праве управления транспортными средствами за долги свыше 10 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Опыт российского законодательства, предусматривающий лишение водительских прав за долги по алиментам, предлагают внедрить в Узбекистане.

"Опыт зарубежных стран, в частности, России, показывает, что эффективным инструментом может стать временное приостановление действия специальных прав, в том числе права на охоту, управление транспортными средствами, если должник (по алиментам. - Ред.) отказывается от выполнения обязательств", - говорится в материале, размещенном на официальной странице института проблем законодательства при парламенте страны в Facebook.

По данным института, законодательство России, США, Грузии, Молдовы, Украины и ряда других стран за уклонение от уплаты алиментов предусматривает обязательные общественные работы, при которых заработанные средства направляются на погашение задолженности.

"В Узбекистане в Кодексе об административной ответственности такая мера наказания, как общественные работы, не установлена", - отмечается в материале.

В Узбекистане в качестве одной из мер по взысканию задолженности по алиментам предусмотрен временный запрет на выезд за границу, напомнили в институте. В частности, с 2009 года эти санкции применены в отношении более 33 тысяч лиц.

"Однако данная мера недостаточно эффективна, так как не у всех уклонителей есть потребность в заграничных поездках", - добавили в институте.

В Узбекистане за уклонение от уплаты алиментов предусмотрен административный арест на пятнадцать суток или штраф в размере 20 минимальных размеров заработной платы (около 500 долларов). По данным института, в настоящее время 240 тысяч человек в стране являются должниками по выплате алиментов, около двух тысяч из них объявлены в розыск.