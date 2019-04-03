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Акция Тотальный диктант 2018 в Ташкенте

В Узбекистане напишут "Диктант Победы"

© Sputnik /
Общество
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Диктант будет состоять из 30 вопросов, посвященных датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Историческая акция "Диктант Победы" пройдет в 22 странах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия" со ссылкой на координатора партпроекта "Историческая память", депутата Госдумы Александра Хинштейна.

"В день акции, 7 мая, площадки диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, будут организованы в таких странах, как Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Молдова, Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Чехия и Южная Осетия", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Хинштейна, во всех этих странах живет много русских и тех, кто интересуется историей России. Он уточнил, что в следующем году в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне количество зарубежных площадок увеличится, они будут открыты в том числе в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах.

Banderas de los paises-miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái
© Sputnik / Vitaly Belousov
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Задания для диктанта сейчас разрабатывают историки. Они будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам.

Акция "Диктант Победы", приуроченная к 74-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая во всех регионах страны. Диктант будет состоять из 30 вопросов, которые разработает Российский государственный гуманитарный университет. Главной площадкой диктанта станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве. Результаты акции будут опубликованы на сайте диктанта 12 июня, в День России.




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