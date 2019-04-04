Возвращение блудного сына: узбекистанец нашел ребенка спустя 14 лет

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники полиции Ордабасинского района Туркестанской области Республики Казахстан задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении кражи из магазина, и в процессе расследования выяснили, что его уже 14 лет разыскивают родственники, сообщает Sputnik Казахстан.

На раскрытие дела о краже местным полицейским понадобилось несколько суток. В результате был задержан гражданин Узбекистана. Оказалось, что на мужчину в полиции уже лежит заявление за нанесение побоев одному из местных жителей.

Отрицать свою вину в обоих случаях задержанный не стал. Однако в ходе установления личности мужчины выяснилось, что из документов, удостоверяющих личность, он имеет только свидетельство о рождении.

Проверив данные, указанные в метрике, полицейские неожиданно выяснили, что задержанный на протяжении 14 лет находится в розыске в Узбекистане как без вести пропавший. В тот же день его отец и брат выехали в Туркестанскую область, где встретились с пропавшим родственником.

"Я уже не рассчитывал увидеть его живым", - признался отец мужчины Ориф Хошимов.

Он же рассказал полицейским, что сын, взяв с собой свидетельство о рождении, сбежал из дома еще в 2005 году и с тех пор ни разу не давал о себе знать. Тем не менее радость встречи была недолгой. В настоящее время задержанный находится под арестом, и в его отношении возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса – за совершение кражи и за нанесение телесных повреждений.

Скорее всего, воссоединение семьи произойдет только после того, как он отбудет наказание, которое назначит суд.