ВОЗ признала Узбекистан свободным от малярии

В Минздраве республики заверили, что работа для сохранения достигнутого результата продолжится.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане Лиан Куппенс вручила министру здравоохранения Алишеру Шадманову сертификат ВОЗ, который подтверждает статус государства, элиминировавшего малярию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

© Министерство здравоохранения Республики Узбекистан Узбекистан признан свободной от малярии страной

Куппенс признала, что Узбекистан сделал огромный шаг в превращении территории в свободную от малярии, это впечатляющее историческое достижение.

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"Для достижения такого результата в республике врачами, специалистами системы санитарии и эпидемиологии проводилась широкомасштабная работа по борьбе с этим заболеванием. Благодаря целенаправленным мероприятиям в последние годы не регистрировались местные случаи малярии", — говорится в публикации.

В Минздраве заверили, что работа для сохранения достигнутого результата продолжится — в соответствии с утвержденной в 2017 году Национальной стратегией по предупреждению восстановления малярии в Республике Узбекистан на 2017-2021 годы.

Напомним, что в 2017 году ВОЗ на международном уровне признала, что Узбекистан элиминировал корь и краснуху.

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