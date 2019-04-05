ВОЗ признала Узбекистан свободным от малярии

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане Лиан Куппенс вручила министру здравоохранения Алишеру Шадманову сертификат ВОЗ, который подтверждает статус государства, элиминировавшего малярию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Куппенс признала, что Узбекистан сделал огромный шаг в превращении территории в свободную от малярии, это впечатляющее историческое достижение.
В Минздраве заверили, что работа для сохранения достигнутого результата продолжится — в соответствии с утвержденной в 2017 году Национальной стратегией по предупреждению восстановления малярии в Республике Узбекистан на 2017-2021 годы.
Напомним, что в 2017 году ВОЗ на международном уровне признала, что Узбекистан элиминировал корь и краснуху.
Нобелевскую премию по медицине дали за лекарства от малярии >>>