В Казахстане назвали причины заторов на границе с Узбекистаном

В настоящее время получается пропускать не более 250 большегрузов в сутки.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Скопление грузовых машин на границе между Казахстаном и Узбекистаном подтвердил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета государственных доходов Минфина РК Куат Рахимов. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

По его словам, заторы образовались из-за устаревшей системы пропуска, которая не рассчитана на столь большой поток транспорта.

"Есть проблемы по казахстанско-узбекской границе. За последний период в четыре раза увеличился товарооборот, а наши пункты пропуска были построены более 20 лет назад, они сейчас требуют дооснащения, модернизации", — пояснил Куат Рахимов.

Технически получается пропускать не более 250 большегрузов в сутки, рассказал зампредседателя комитета.

Вторая причина — усиление контроля досмотра автотранспорта с узбекской стороны, из-за чего скапливаются колонны на территории Казахстана.