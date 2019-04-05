20:09 05 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Грузовики на границе

В Казахстане назвали причины заторов на границе с Узбекистаном

© Sputnik / Владимир Корнев
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0

В настоящее время получается пропускать не более 250 большегрузов в сутки.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Скопление грузовых машин на границе между Казахстаном и Узбекистаном подтвердил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета государственных доходов Минфина РК Куат Рахимов. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

По его словам, заторы образовались из-за устаревшей системы пропуска, которая не рассчитана на столь большой поток транспорта.

"Есть проблемы по казахстанско-узбекской границе. За последний период в четыре раза увеличился товарооборот, а наши пункты пропуска были построены более 20 лет назад, они сейчас требуют дооснащения, модернизации", — пояснил Куат Рахимов.

Технически получается пропускать не более 250 большегрузов в сутки, рассказал зампредседателя комитета.

Вторая причина — усиление контроля досмотра автотранспорта с узбекской стороны, из-за чего скапливаются колонны на территории Казахстана.

Теги:
машина, затор, граница, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джастин Бибер и Хейли
Знаменитости, страдающие биполярным расстройством
Захарова: Донбасс не голосует на выборах президента Украины, но мир молчит
Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054