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Казахстан и Узбекистан обсудили взаимодействие пограничных служб

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Общество
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В переговорах приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Калмуханбет Касымов и секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Расширенные плановые консультации состоялись между аппаратами советов безопасности Казахстана и Узбекистана, стороны обсудили взаимодействие пограничных служб и таможенных органов, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Узбекский пограничник
AP Photo / Anvar Ilyasov
На узбекско-казахстанской границе задержали контрабандистов

По данным пресс-службы, в ходе переговоров, в которых приняли участие руководители центральных государственных органов под председательством помощника президента, секретаря Совета безопасности Казахстана Калмуханбета Касымова и секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктора Махмудова, рассмотрены актуальные задачи обеспечения безопасности.

"Стороны обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия пограничных служб и таможенных органов по противодействию контрабанде и нарушениям таможенного законодательства. Рассмотрен ход исполнения Дорожной карты по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе", - говорится в сообщении пресс-службы.

В повестку переговоров были включены меры по дальнейшему укреплению добрососедства и взаимного доверия в Центральной Азии. Представители двух государств обсудили безопасность и устойчивое развитие региона в контексте ситуации в Афганистане.

Кроме того, стороны обменялись накопленным опытом и рекомендациями в области профилактики религиозного экстремизма.

Теги:
Государственный таможенный комитет, таможенники, Узбекистан, Казахстан



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