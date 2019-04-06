Сотрудники ГУВД Ташкента ликвидировали незаконно установленный шлагбаум

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Сотрудники ГУВД ликвидировали незаконно установленный шлагбаум в Яшнабадском районе Ташкента.

Ранее узбекистанец рассказал в сообществе "Водители Ташкента" о том, что жители района самовольно перекрыли дорогу в махалле, установив шлагбаум.

Другие интернет-пользователи также отметили, как теперь стало сложно объезжать перекрытый участок.

Кроме того, узбекистанцы подчеркнули, что теперь нельзя проехать не только обычным автомобилям, но и машинам экстренных служб.

После жалоб водителей сотрудники УБДД ГУВД города Ташкента демонтировали незаконное препятствие.

Согласно статье 147 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, умышленное создание помех для дорожного движения влечет наложение штрафа в сумме десяти минимальных размеров заработной платы.