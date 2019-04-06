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В налоговой инспекции прошли массовые увольнения после нагоняя президента

© Pixabay
Общество
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Свыше 130 сотрудников налоговой инспекции одного из районов Ташкента лишились должностей.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik.  В Ташкенте в Шайхантахурской районной налоговой инспекции уволили больше 130 сотрудников. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на собственный источник.

Сотрудники лишились своих должностей после визита специальной комиссии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике руководителей семи столичных инспекций, не выполнивших поступления в бюджет от налогов.

В Государственном налоговом комитете было проведено экстренное совещание, на котором представители ГНК заявили, что необходимо в срочном порядке пересмотреть кадровый состав налоговых органов, в первую очередь столичных, а также оценить соответствие квалификации и ответственное отношение сотрудников к своей работе.

Кроме того, пресс-служба ГНК обратилась к гражданам Узбекистана с просьбой сообщать о фактах вымогательства.

"Если сотрудники налоговых органов требуют "дополнительные сборы" или принуждают к сговору путем вымогательства, просим незамедлительно сообщить об этом", - говорится в сообщении пресс-службы ГНК.

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Теги:
Увольнения и сокращения персонала, Государственный налоговый комитет



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