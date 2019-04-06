В налоговой инспекции прошли массовые увольнения после нагоняя президента

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В Ташкенте в Шайхантахурской районной налоговой инспекции уволили больше 130 сотрудников. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на собственный источник.
Сотрудники лишились своих должностей после визита специальной комиссии.
Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике руководителей семи столичных инспекций, не выполнивших поступления в бюджет от налогов.
В Государственном налоговом комитете было проведено экстренное совещание, на котором представители ГНК заявили, что необходимо в срочном порядке пересмотреть кадровый состав налоговых органов, в первую очередь столичных, а также оценить соответствие квалификации и ответственное отношение сотрудников к своей работе.
Кроме того, пресс-служба ГНК обратилась к гражданам Узбекистана с просьбой сообщать о фактах вымогательства.
"Если сотрудники налоговых органов требуют "дополнительные сборы" или принуждают к сговору путем вымогательства, просим незамедлительно сообщить об этом", - говорится в сообщении пресс-службы ГНК.
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