Узбекская красавица зажгла на российском ТВ, исполнив песню Тимати

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Красавица из Узбекистана Мадина Рашидова исполнила песню Тимати "Когда ты рядом" в эфире российской телепрограммы "Песни ТНТ".

Девушка немного изменила слова песни. Отметим, что за выступлением узбекистанки наблюдал сам российский хип-хоп исполнитель Тимати. Он находился в жюри конкурса.

"Песни" — российское вокальное телевизионное шоу талантов с элементами реалити.

В 2018 году победителем шоу стал узбекистанец Олег Терновой, его наградой стали пять миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году Рашидова вышла в финал конкурса "Улыбка Вселенной".