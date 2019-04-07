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Практикантка из Франции проводит урок в узбекской школе

Европейский подход: чему французские девушки учили узбекских школьников

Посольство Франции в Узбекистане
Общество
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Практика французских студенток в Узбекистане прошла настолько удачно, что опыт решили повторить в следующем году.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Студентки из Франции прошли месячную практику в общеобразовательной средней школе №51 в Ташкенте.

Девушки, которых звали Гульцин, Лор и Каролан с 18 февраля по 15 марта 2019 проходили практику в республике, сообщает пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.

Французские студентки на практике в ташкентской школе
Пресс-служба посольства Франции в Узбекистане
Французские студентки на практике в ташкентской школе

Сначала француженки наблюдали за тем, как построен учебный процесс в ташкентской школе, а затем и сами провели несколько уроков. 

"Французские практиканты были рады узнать узбекскую школьную систему, а команда учителей французского языка школы №51 высоко оценила пребывание этих практикантов, что стало отличным стимулом для учащихся, изучающих французский язык", - сообщили в посольстве.

Следующие практиканты из Франции приедут в узбекские школы в феврале 2020 года.




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