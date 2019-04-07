Любовница металась по дому, прячась от жены, — подлинная история спасателей

На лестничной площадке в панике металась женщина. Она просит спасателей как можно быстрее открыть дверь: в квартире остался муж с больным сердцем, он же совсем один... В это время мужчине и вправду было не до смеха: он отчаянно пытался спрятать любовницу.

ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik, Ангелина Инюшина. Атмосфера на территории станции службы спасения напряженная. Сотрудники МЧС постоянно находятся в полной готовности: никто не знает, когда произойдет очередное несчастье, пишет Sputnik Кыргызстан.

В эту ночь в смену заступили только мужчины — женщины крайне редко идут на такую работу, их здесь всего две-три. Служба тяжелая, а зарплата совсем маленькая.

Я застала спасателей за ужином. Оказывается, специально для журналиста они приготовили лагман.

"Бери ложку, поешь. Ночь длинная", — улыбается Нурбек Аильчинов. В службе спасения он работает с дня ее основания — более 18 лет.

"Дело было в горах: пропал молодой альпинист. Выяснилось, что бедняга упал с высоты 100 метров. Когда нашли его тело, вороны уже выклевали глаза. Мне было всего 22 года, и я очень боялся мертвецов. А тут пришлось тащить на себе изуродованное тело 20 километров", — рассказал спасатель.

Спасатели на дежурстве постоянно в напряжении. Как только поступает вызов, им на сборы дается всего две минуты. Впрочем, срочность оправдана далеко не всегда: зачастую спасатели сталкиваются с откровенно нелепыми ситуациями.

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"Был случай, когда женщина вернулась с работы, а дверь открыть не может. Звонит нам и надрывным голосом просит приехать как можно быстрее: в квартире остался муж с больным сердцем. Дверь ломать не хотелось, и мы решили спуститься с крыши. И вот представьте себе картину: в комнате стоят муж и совершенно растерявшаяся любовница. Ну что делать? Пришлось спасать семью: отвлекать жену и потихоньку выводить дамочку", — со смехом вспоминал Нурбек.

Горожане часто обращаются к спасателям с просьбой взломать дверь. В основном это происходит, когда родители уезжают отдыхать куда-нибудь, а детей оставляют дома, объясняет диспетчер Александр Пасечник.

"К счастью, за время моей работы при таких случаях ни один ребенок не погиб, просто дети крепко спят и не слышат, как стучатся в двери взрослые. Мы делаем свою работу, а родители еще и истерики устраивают. За все время гулянки о своем чаде ни разу не вспоминают. Их родительских прав лишать нужно!" — злился диспетчер.

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Пасечник рассказывает, что открыть входную дверь без потерь невозможно. Зачастую после работы спасателей ее нужно менять. Тут никого не учат пользоваться отмычками — из-за текучки кадров нет гарантии, что бывший спасатель с такими навыками не станет вором-домушником.

Замена двери стоит дорого, поэтому сотрудники МЧС прибегают к вскрытию только с согласия хозяина квартиры. Однажды спасателей вызвала женщина, чтобы попасть в квартиру бывшего мужа.

"Ребята проверили паспорт — прописка есть. Начали вскрывать дверь, и как раз мимо проходила соседка. Она очень удивилась, ведь, оказывается, не так давно они развелись… Выяснилось, что дамочка паспорт еще не поменяла и, пока бывший муж был в командировке, решила "обчистить" квартиру", — рассказывал Пасечник.

По его словам, спасателям приходится сталкиваться и с еще более неприятными ситуациями. Иногда они рискуют жизнью.

"Часто ребят просят увезти мертвое животное или достать разложившееся тело бездомного из-под теплотрассы. При этом у спасателей нет ни прививок, ни специального оборудования. Кто знает, какую заразу они могут подцепить. К счастью, пока проносит", — говорит диспетчер.

"Как-то мы приехали вытаскивать тело из озера: на берегу компания распивала спиртные напитки. Утонул их друг. Они встали, понаблюдали за нашей работой и уселись пить дальше. Вы не представляете, какими жестокими иногда бывают люди", — поражается Александр.

Количество вызовов у спасателей всегда разное: бывает, что ни одного за смену, а бывает сразу восемь. В летний период чрезвычайных происшествий больше, так как горожане выезжают отдыхать к водоемам. Под воздействием алкоголя у человека появляется ложная уверенность в своих силах: он заплывает подальше и… не возвращается.

"Как-то мы приехали вытаскивать тело из озера: на берегу компания распивала спиртные напитки. Утонул их друг. Они встали, понаблюдали за нашей работой и уселись пить дальше. Вы не представляете, какими жестокими иногда бывают люди", — поражается Александр.

…За разговорами ночь пролетела незаметно. За окном светало, а спасатели готовились к передаче поста заступавшим в смену.