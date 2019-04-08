Каракалпакстанцы проверят свою грамотность

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Каракалпакстане в субботу, 13 апреля, впервые пройдет Всемирная образовательная акция по проверке грамотности – "Тотальный диктант".

Об этом сообщает пресс-служба Русского культурного центра Республики Каракалпакстан.

Акция состоится в 13:00 сразу на пяти зарегистрированных площадках.

Площадками для акции станут здания Русского культурного центра, Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза и Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. Также будут функционировать две закрытые площадки: Ходжелийский детский дом и Государственная школа-интернат имени Ибрагима Юсупова.

Принять участие в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Лучшие будут награждены дипломами, а все участники получат сертификаты.

При себе необходимо иметь паспорт для пропуска в здания представленных площадок.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция, организуемая с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности.

Традиционно она проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса). Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры.

В Узбекистане число желающих попробовать свои силы в написании диктанта с каждым годом растет.