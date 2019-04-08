13:38 08 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Акция Тотальный диктант в Москве

Каракалпакстанцы проверят свою грамотность

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0

Впервые в Каракалпакстане пройдет акция "Тотальный диктант".

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Каракалпакстане в субботу, 13 апреля, впервые пройдет Всемирная образовательная акция по проверке грамотности – "Тотальный диктант".

Как вы это делаете
Sputnik
Тотальное помешательство. Ольга Ребковец о тайнах "Тотального диктанта"

Об этом сообщает пресс-служба Русского культурного центра Республики Каракалпакстан.

Акция состоится в 13:00 сразу на пяти зарегистрированных площадках.

Площадками для акции станут здания Русского культурного центра, Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза и Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. Также будут функционировать две закрытые площадки: Ходжелийский детский дом и Государственная школа-интернат имени Ибрагима Юсупова.

Принять участие в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Лучшие будут награждены дипломами, а все участники получат сертификаты.

При себе необходимо иметь паспорт для пропуска в здания представленных площадок.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция, организуемая с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности.

Традиционно она проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса). Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры.

В Узбекистане число желающих попробовать свои силы в написании диктанта с каждым годом растет.

Теги:
Акция, диктант, Каракалпакстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ричард Гир
Дадут фору 20-летним: знаменитые мужчины, которых морщины только красят
Алишер Навои на груди: как одеться этой весной в Узбекистане - видео
Алишер Навои на груди: как одеться этой весной в Узбекистане - видео
Самые опасные страны для журналистов
Жизнь под угрозой: в каких странах чаще всего погибают журналисты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054