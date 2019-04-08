Сколько знаков "Остановка запрещена" демонтировали в Ташкенте за неделю

Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу. Патрульный автомобиль будет проезжать участок дважды с разницей в 5-10 минут. В первый раз номера фиксируются и получают статус кандидата в нарушители. На второй раз из базы данных удаляются те, кто не попал в число нарушителей.
Данные о нарушителе в режиме онлайн поступают в компьютерную систему управления безопасностью дорожного движения (КСУБДД).