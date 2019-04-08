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Сколько знаков "Остановка запрещена" демонтировали в Ташкенте за неделю

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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В столице Узбекистана проходит инвентаризация дорожных знаков.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Ташкенте за первую неделю апреля демонтировали 24 дорожных знака "Остановка запрещена", сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Инвентаризация аналогичных дорожных знаков в городе продолжается.

Напомним, комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, с конца марта в тестовом режиме автоматически фиксирует нарушения правил остановки.

Автостоянка на базаре Чорсу в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте базары и остановки "зачистят" от машин
Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу. Патрульный автомобиль будет проезжать участок дважды с разницей в 5-10 минут. В первый раз номера фиксируются и получают статус кандидата в нарушители. На второй раз из базы данных удаляются те, кто не попал в число нарушителей.

Данные о нарушителе в режиме онлайн поступают в компьютерную систему управления безопасностью дорожного движения (КСУБДД).




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