Ксеноновые фары, тонировка и "забытые" права: за что штрафовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. За первую неделю апреля инспекторами ДПС УБДД ГУВД Ташкента было выявлено 2688 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей, сообщает пресс-служба.

Особое внимание правоохранители уделили нарушениям правил пользования световым оборудованием транспортного средства, в том числе замене заводского светового оборудования на ксеноновые или светодиодные фары. Только за субботу, 6 апреля, за такие нарушения на штрафстоянку отправили около 10 автомобилей.

Отмечается, что участники дорожного движения часто проявляли неуважение друг к другу. Например, за вождение транспортных средств по пешеходным дорожкам за прошлую неделю оштрафовали 281 водителя. При этом сами пешеходы нарушили правила дорожного движения 1390 раз за 7 дней.

© Sputnik / Нина Зотина Сколько знаков "Остановка запрещена" демонтировали в Ташкенте за неделю

За отсутствие при проверке необходимых для управления транспортным средством документов водителей привлекали к административной ответственности 78 раз. Большинство из них заявляли, что просто "забыли" документы в другой куртке или сумке.

Проезд на запрещающий сигнал светофора инспекторы УБДД Ташкента зафиксировали 75 раз.

В период с 1 по 7 апреля в Ташкенте водители нарушали правила обгона 251 раз, 68 человек использовали телефон за рулем. Инспекторы выявили 38 автомобилей с тонировочной пленкой на стеклах, хотя у водителей не было на нее разрешения. Еще в 16 случаях автолюбители отказывались подчиниться законным требованиям сотрудников ДПС.

На штрафстоянку отправили в общей сложности 189 транспортных средств.

Водители продолжают искать себе приключения, управляя своими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что согласно Статье 131 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусматривает штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет.