Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Бектемирском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента начали свою работу два Центра реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов (шелтера), сообщает Комитет женщин Узбекистана.

© Facebook/Комитет женщин Узбекистана В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

Данные шелтеры считаются межрайонными реабилитационными центрами Бектемирского, Мирабадского, Яшнабадского, а также Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов, они созданы для оказания своевременной и адресной помощи жертвам насилия, а также для предотвращения и ранней профилактики суицидов.

© Facebook/Комитет женщин Узбекистана В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов.

Также в рамках деятельности центра женщинам будет оказана помощь в профессиональной подготовке к той или иной профессии.

Такие межрайонные центры также планируется открыть в Сергелийском и Яккасарайском, Шайхантахурском и Алмазарском, Учтепинском и Чиланзарском районах.

© Facebook/Комитет женщин Узбекистана В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров держатся в секрете. В целях оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146.