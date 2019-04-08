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В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

© Facebook/Комитет Женщин Узбекистана
Общество
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Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Бектемирском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента начали свою работу два Центра реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов (шелтера), сообщает Комитет женщин Узбекистана.

В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия
© Facebook/Комитет женщин Узбекистана
В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

Данные шелтеры считаются межрайонными реабилитационными центрами Бектемирского, Мирабадского, Яшнабадского, а также Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов, они созданы для оказания своевременной и адресной помощи жертвам насилия, а также для предотвращения и ранней профилактики суицидов.

В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия
© Facebook/Комитет женщин Узбекистана
В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов.

Также в рамках деятельности центра женщинам будет оказана помощь в профессиональной подготовке к той или иной профессии.

Такие межрайонные центры также планируется открыть в Сергелийском и Яккасарайском, Шайхантахурском и Алмазарском, Учтепинском и Чиланзарском районах.

В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия
© Facebook/Комитет женщин Узбекистана
В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров держатся в секрете. В целях оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146.

Теги:
помощь, насилие, насилие в семье, Насилие, права человека, Права человека, права, права женщин, Комитет женщин Узбекистана, женщина, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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