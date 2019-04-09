Питание для сотрудников СГБ передадут на аутсорсинг

Перед раздачей качество блюд будут проверять врач и дежурный.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Организацию питания личного состава органов Службы государственной безопасности и их подразделений переведут на аутсорсинг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста Узбекистана.

Правительство страны утвердило положение, согласно которому аутсорсеров будут отбирать хокимияты.

Контракты с аутсорсерами по организации питания личного состава в стационарных и полевых условиях заключаются на год.

Сотрудникам СГБ нельзя будет поставлять продукты без сертификата качества и не отвечающие государственным стандартам и техническим требованиям.

Перед раздачей качество блюд будут проверять врач и дежурный.

Объекты в сфере питания и материально-технические средства для кухни передадут в пользование аутсорсера бесплатно.