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Плов.

Питание для сотрудников СГБ передадут на аутсорсинг

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Перед раздачей качество блюд будут проверять врач и дежурный.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Организацию питания личного состава органов Службы государственной безопасности и их подразделений переведут на аутсорсинг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста Узбекистана.

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© Информационная служба МДО
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Правительство страны утвердило положение, согласно которому аутсорсеров будут отбирать хокимияты.

Контракты с аутсорсерами по организации питания личного состава в стационарных и полевых условиях заключаются на год.

Сотрудникам СГБ нельзя будет поставлять продукты без сертификата качества и не отвечающие государственным стандартам и техническим требованиям.

Перед раздачей качество блюд будут проверять врач и дежурный.

Объекты в сфере питания и материально-технические средства для кухни передадут в пользование аутсорсера бесплатно.

Теги:
военные, еда, Узбекистан



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