Чимган превращают в свалку: результаты рейда активистов - видео

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Масштабная эко-акция прошла 7 апреля в урочище Чимган, пишет сообщество shiPOWnik. Всем желающим предлагалось совместными усилиями очистить горную территорию от мусора.

Однако, мусора в Чимгане оказалось настолько много, что небольшому отряду собравшихся добровольцев не удалось вычистить и 1% от всего объема загрязнений.

"После вчерашнего субботника, стало очевидно, что в Чимгане назревает настоящая экологическая катастрофа!" – пишет одна из активисток в сети.

В связи с этим, организаторы акции предлагают всем желающим снова выйти на уборку территории 13 и 14 апреля. Поучаствовать может любой желающий. Организаторы в свою очередь планируют обеспечить транспортировку волонтеров.

Напомним, что не так давно в столице оштрафовали двух мужчин, которые выбросили мусор в канал "Чирчик".