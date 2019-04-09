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Чимган превращают в свалку

Чимган превращают в свалку: результаты рейда активистов - видео

© gtn.uz
Общество
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Огромные горы мусора заполонили одно из самых красивых мест Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Масштабная эко-акция прошла 7 апреля в урочище Чимган, пишет сообщество shiPOWnik. Всем желающим предлагалось совместными усилиями очистить горную территорию от мусора.

Однако, мусора в Чимгане оказалось настолько много, что небольшому отряду собравшихся добровольцев не удалось вычистить и 1% от всего объема загрязнений.

"После вчерашнего субботника, стало очевидно, что в Чимгане назревает настоящая экологическая катастрофа!" – пишет одна из активисток в сети.

В связи с этим, организаторы акции предлагают всем желающим снова выйти на уборку территории 13 и 14 апреля. Поучаствовать может любой желающий. Организаторы в свою очередь планируют обеспечить транспортировку волонтеров.

Напомним, что не так давно в столице оштрафовали двух мужчин, которые выбросили мусор в канал "Чирчик".

Теги:
Узбекистан, сбор мусора, мусор, Видео, Чимган, свалка



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