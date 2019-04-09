Абитуриентам военных вузов в Узбекистане потребуется меньше документов

Ранее для поступления на обучение в высшие военные образовательные учреждения кандидатам нужно было предоставить в отделы по делам обороны характеристику с места жительства и справку о составе семьи.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Кандидатам на поступление в высшее военные образовательные учреждения Узбекистана, которые не работают и не учатся, не нужно будет предоставлять в отделы по делам обороны характеристику с места жительства.

Министерство юстиции зарегистрировало соответствующие изменения в Положении о порядке приема на обучение в высшие военные образовательные учреждения Министерства обороны Республики Узбекистан.

Ранее, в соответствии с положением, для поступления на обучение в высшие военные образовательные учреждения кандидатам нужно было в числе необходимых документов предоставить в отделы по делам обороны характеристику с места жительства, а также справку, где указываются члены семьи.

Согласно последним изменениям это требование отменено. Теперь только работающие или учащиеся кандидаты должны представить характеристику и справку с места работы или учебы. Неработающим и не учащимся кандидатам эти документы предоставлять не нужно.