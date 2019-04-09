ЮНИСЕФ: более 1,6 миллиона малышей в Узбекистане не посещают детсады

По данным ЮНИСЕФ, дети из самых богатых домохозяйств в республике чаще посещают учреждения дошкольного образования, чем ребята из самых бедных.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Более 1,6 миллиона мальчиков и девочек в Узбекистане не посещают дошкольные учреждения, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Всего же в мире дошкольным образованием не охвачены 175 миллионов детей.

Отметим, что 1,6 миллиона малышей — это около 70% детей дошкольного возраста.

"Дошкольное образование лежит в основе приобретения знаний, и каждый следующий этап образовательного процесса зависит от успешного дошкольного образования, — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — В то же время слишком многим детям во всем мире отказано в такой возможности. Это увеличивает для детей риск остаться на второй год или вообще бросить школу и обрекает их оставаться в тени своих более удачливых сверстников".

В докладе отмечается, что основными факторами, влияющими на посещаемость дошкольного учреждения, являются благосостояние домохозяйства, образовательный уровень матери и географическое расположение. В то же время единственным и наиболее масштабным определяющим фактором остается бедность. Так, дети из самых богатых домохозяйств в Узбекистане чаще посещают учреждения дошкольного образования, чем малыши из самых бедных, говорится в публикации.

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"В 2017 году во всем мире на дошкольное образование выделялось в среднем 6,6% государственных бюджетов на цели образования, причем около 40% стран, по которым имеются данные, выделяли на этот подсектор менее 2% бюджетных ассигнований на образование. В Узбекистане 11 процентов выделяется на дошкольное образование. В Восточной Европе и Центральной Азии правительства выделяют на дошкольное образование 11,3% своего бюджета в секторе образования", — говорится в публикации.

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Саша Грауманн отметил: если нынешние правительства хотят, чтобы рабочая сила их стран была конкурентоспособной в завтрашней экономике, им необходимо начать с дошкольного образования.

"Если мы собираемся дать нашим детям удачный старт в жизнь, чтобы они были успешными в условиях глобализации экономики, государственным лидерам надлежит устанавливать приоритетность дошкольного образования и выделять на него достаточные ресурсы", — сказал Грауманн.

ЮНИСЕФ приветствует усилия правительства Узбекистана по внедрению годичного обязательного и бесплатного дошкольного образования. Сейчас эта инициатива внедряется в трех регионах республики.