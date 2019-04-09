ЮНИСЕФ: более 1,6 миллиона малышей в Узбекистане не посещают детсады

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Более 1,6 миллиона мальчиков и девочек в Узбекистане не посещают дошкольные учреждения, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Всего же в мире дошкольным образованием не охвачены 175 миллионов детей.
Отметим, что 1,6 миллиона малышей — это около 70% детей дошкольного возраста.
"Дошкольное образование лежит в основе приобретения знаний, и каждый следующий этап образовательного процесса зависит от успешного дошкольного образования, — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — В то же время слишком многим детям во всем мире отказано в такой возможности. Это увеличивает для детей риск остаться на второй год или вообще бросить школу и обрекает их оставаться в тени своих более удачливых сверстников".
В докладе отмечается, что основными факторами, влияющими на посещаемость дошкольного учреждения, являются благосостояние домохозяйства, образовательный уровень матери и географическое расположение. В то же время единственным и наиболее масштабным определяющим фактором остается бедность. Так, дети из самых богатых домохозяйств в Узбекистане чаще посещают учреждения дошкольного образования, чем малыши из самых бедных, говорится в публикации.
"Если мы собираемся дать нашим детям удачный старт в жизнь, чтобы они были успешными в условиях глобализации экономики, государственным лидерам надлежит устанавливать приоритетность дошкольного образования и выделять на него достаточные ресурсы", — сказал Грауманн.
ЮНИСЕФ приветствует усилия правительства Узбекистана по внедрению годичного обязательного и бесплатного дошкольного образования. Сейчас эта инициатива внедряется в трех регионах республики.