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Узбекистан примет участие в антитеррористических учениях стран СНГ

Узбекистан примет участие в антитеррористических учениях стран СНГ

© kaspiy.az
Общество
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9 апреля состоялись штабные переговоры по подготовке совместного антитеррористического учения, при участии спецслужб республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Антитеррористические учения СНГ планируется провести в семи государствах содружества, а заключительный этап пройдет в Армении в сентябре, сообщили в антитеррористическом центре СНГ.

Совместное антитеррористического учение "Арарат-Антитеррор-2019" пройдет на территории семи государств СНГ. Два его заключительных этапа состоятся в сентябре в Армении. В международном учении примут участие органы безопасности и специальные службы Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также заинтересованные министерства и ведомства Республики Армения

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Во вторник в Ереване состоялись штабные переговоры по подготовке учений "Арарат-Антитеррор-2019". В ходе состоявшейся встречи обсуждены замысел и порядок проведения учения, состав объединенного командования и сил, уточнены сроки проведения его основных этапов.

Стороны обменялись мнениями об оперативной обстановке, складывающейся у границ государств-участников СНГ, и актуальных угрозах, связанных с трансформацией тактики и методов деятельности международных террористических организаций.

В качестве темы учений выбрано выявление и пресечение террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса.

Акцент также будет сделан на содержании предупредительных оперативных, и, возможно, оперативно-боевых мероприятий, направленных на обнаружение и нейтрализацию условных террористов и их пособников.

Теги:
Узбекистан, СНГ, Терроризм



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