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Врачи поезда Саломатлик

Поезд "Саломатлик" посетил Навоийскую область

"Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Обращавшиеся к врачам граждане могли пройти полное медицинское обследование.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Поезд "Саломатлик" вернулся из благотворительной поездки в Навойискую область, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Командированный состав квалифицированных врачей-железнодорожников за 9 дней, с 19 по 27 марта, оказал медико-социальную помощь жителям отдаленных районов. Поезд делал остановку на станциях "Тинчлик", "Конимех", "Кара-Ката", "Мустакиллик", "Кызылкудук", "Бузаубай" и "Учкудук".

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Поезд "Здоровья" отправился по регионам Узбекистана
Для оказания медико-санитарной помощи на местах вагоны поезда специально переоборудованы и оснащены всем необходимым медицинским инвентарем, в том числе имеется передвижная лаборатория для проведения общего анализа крови.

Обращавшиеся к врачам граждане могли пройти полное медицинское обследование. Квалифицированную помощь им оказывала группа специалистов, таких как кардиолог, терапевт, педиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог, травматолог и невролог. Проводилось ультразвуковое исследование, флюрография и ЭКГ. 

В 2018 году специалисты поезда "Саломатлик" провели полное медицинское обследование 5586 человек.

 




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