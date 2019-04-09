Ташкентским водителям автобусов пригрозили встречей с инспектором ДПС

Только за прошлую неделю водители автобусов нарушили ПДД более десяти раз.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Для водителей автобусов, следующих по маршруту №99 "Массив Сувсоз – Фархадский рынок", был проведен инструктаж по Правилам дорожного движения.

Как отметили в пресс-службе хокимията столицы, специалисты АО "Тошшаҳартрансхизмат" постоянно проводят мониторинг, в ходе которого выявляются нарушения ПДД водителями автобусов. Только за прошлую неделю было зафиксировано более десяти подобных случаев.

На инструктаже водителям напомнили, в частности, о необходимости соблюдения скоростного режима и запрете на разговоры по мобильному телефону за рулем.

Водителей предупредили, что в случае выявления этих нарушений информация будет передана инспекторам ДПС.

УБДД ГУВД Ташкента также сообщили о некоторых частных транспортных средствах, препятствующих свободному движению автобусов возле остановки "Чорсу".

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД, звоните на горячую линию по номеру 1062.