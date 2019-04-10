В трех районах Ташкента отключат воду из-за строительства метро

Отключения произойдут в Яшнабадском, Мирабадском и Бектемирском районах.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Три района Ташкента останутся без воды 10 и 11 апреля из-за строительства кольцевого метро, сообщает "Сувсоз".

"В связи со строительством электрифицированной скоростной двухлинейной круговой железной дороги на участке от круга Рохат до "Куйлюка" с 10 апреля с 20:00 до 11 апреля до 20:00 будет отключение воды", – сообщили в "Сувсоз".

Отключения произойдут в Яшнабадском, Мирабадском и Бектемирском районах.

Полный список улиц:

Яшнабадский район

1. Ул. Кашшоф; 2. Ул. Куклям; 3. Ул. Бунедкор с проездами 1-й, 2-й, 3-й; 4. Ул. Латофат с проездами 1-й, 2-й, 3-й, 4-й; 5. Ул. Шохсанам с проездами 1-й, 2-й; 6. Ул. Нигора с проездами 1-й, 2-й, 3-й; 7. 4-й проезд Таларык; 8. Поликлиника №28; 9. Завод "Алтромакс"; 10. Республиканский центр ветеринарии; 11. АЗС; 12. Автосалон; 13. Школа №230.

Мирабадский район

1. Тупик Сарбон; 2. Ул. Бадахшон с проездами 1-й, 2-й, 3-й; 3. Ул. Куйлюк с проездами 1-й, 2-й, 3-й.

Бектемирский район

Махалля Бектемир: 1. Ул. Биллур; 2. Ул. Олмос; 3. Ул. Урта Чирчик; 4. Ул. Саховат; 5. Ул. Ж.Тошкенди; 6. Ул. Бектемир; 7. Ул. Ихлос; 8. Ул. Билол Нозим; 9. Ул. Х.Байкаро; 10. Ул. Олтинтопган 1-й проезд; 11. Ул. Пахтакорчи 17; Махалля Нурафшон: 12. Ул. Истикбол; 13. Ул. Порлок; 14. Ул. Сомонбазар; Махалля Абай: 15. Ул. М.Авезова и 1-й, 2-й проезды, 1-й, 2-й, 3-й тупики; 16. Ул. Билол Нозим; 17. Ул. Кокондарвоза; 18. Ул. Катта арык и 1-й проезд; 19. Ул. Х.Байкаро и 1-й, 2-й, 3-й проезды, 1-й тупик; Махалля Чашма: 20. Ул. Чашма и 1-й, 2-й проезды; Махалля Мажнунтол: 21. Ул. Барданкул и 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезды; 22. Ул. Мажнунтол и 1-й, 2-й, 3-й, 4-й проезды, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й тупик; 23. Ул. Чексарой и 1-й, 2-й, 3-й тупики; 24. Проезды Мотрудий: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й; 25. Ул. Рохат; 26. Котельная Водник; 27. Школа милиции; 28.1-й, 2-й массивы Сувсоз; 29. Ул. Юкори Чирчик; 30. Бектемирский хокимият; 31. Завод "Сувмаш"; 32. Спиртовой завод; 33. Дока хлеб.