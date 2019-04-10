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Учения ПВО

Узбекистанцы приедут в Россию на учения системы ПВО СНГ "Боевое содружество"

Sputnik / Михаил Мокрушин
Общество
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Всего будет задействовано более двух тысяч военнослужащих из стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Учения объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ) "Боевое содружество - 2019" пройдут в этом сентябре на российском полигоне Ашулук и казахстанском Сары-Шагане.

Беспилотный летательный аппарат
© Sputnik / Илья Питалев
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"Совместные учения планируется провести в период со 2 по 6 сентября 2019 года. Всего в учении будут задействованы более 2 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил государств - участников объединенной системы ПВО СНГ", - сказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

По словам Грехова, важнейшее мероприятие боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ будет проходить в этом году на российском полигоне Ашулук и полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединения системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Магомедович Бижев.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Бижев: в ЦА появится опорный пункт объединенной системы ПВО

Как уточнил замглавкома ВКС, в ходе "Боевого содружества" будет отработано совместное применение группировок авиации и войск ПВО СНГ при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах. Командный состав и штабы получат практику в управлении подчиненными соединениями и частями, будет повышен уровень боевой слаженности войск ПВО СНГ и отработаны их совместные боевые действия. Кроме того, учения должны показать проблемные вопросы совместного применения ПВО СНГ.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алматы. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Теги:
Казахстан, Россия, СНГ



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