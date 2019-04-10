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В Астрахани прошел узбекско-российский региональный форум по высшему образованию

Ректоры вузов Узбекистана и России встретились в Астрахани

Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ
Общество
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Делегация республики провела переговоры с представителями Министерства образования и науки РФ, посетила астраханские вузы.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Астрахани прошла Межрегиональная конференция ректоров вузов Узбекистана и России. В ней приняли участие представители 45 высших учебных заведений. Узбекскую делегацию возглавил замминистра высшего и среднего специального образования Узокбой Бегимкулов.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-российского форума "Для новой экономики — новые кадры", который прошел в Ташкенте в октябре.

В Астрахани прошел узбекско-российский региональный форум по высшему образованию
Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ
В Астрахани прошел узбекско-российский региональный форум по высшему образованию

Делегация Узбекистана провела переговоры с представителями Министерства образования и науки РФ, посетила астраханские вузы.

Напомним, в рамках узбекско-российского образовательного форума было подписано 114 договоров и соглашений. В частности, было намечено открытие шести филиалов и двух факультетов ведущих российских вузов.

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Теги:
Образование, Россия, Узбекистан, вузы, Астрахань



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