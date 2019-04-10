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Девушка залезла на памятник Шамахмудовым

Уят такой молодежи: селфи с памятником в Ташкенте разгневало Кудратходжаева

facebook.com/kudratkhodjaev
Общество
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Ради эффектных кадров девушка залезла на памятник семье кузнеца Шоахмада Шамахмудова в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев раскритиковал героиню распространившегося в соцсетях видео, на котором девушка забралась на памятник семье кузнеца Шоахмада Шамахмудова и его большой семье, установленный на площади Дружбы народов а Ташкенте.

Кудратходжаев, назвал поступок девушки "уят" ("позор"). 

"Есть в нашей стране герои, которые поднимают ее на вершину, а есть люди, которые тянут нас вниз. От сотрудников милиции, дежуривших на площади, мне приходилось слышать, что молодежь часто пытается залезть на памятник ради эффектного селфи. Но нужно помнить, для чего в первую очередь устанавливают памятники, ради памяти людей, которые совершали великие дела. Именно такими людьми были кузнец Шамахамудов и его жена, принявшие в свою семью и воспитавшие 15 детей разных национальностей. Уят такой молодежи!" - написал Кудратходжаев.

Большинство комментаторов в соцсети с ним согласились.

В столичном парке Сад дружбы прошло официальное открытие памятника семье Шамахмудовых
Sputnik / Стрингер
В центре Ташкента открыли памятник семье Шамахмудовых
Напомним, памятник, посвященный подвигу ташкентской семьи Шамахмудовых, которая во время войны усыновила 15 эвакуированных детей-сирот установили на площади Дружбы народов в 1982 году. В 2008 году администрация Ташкента отправила памятник на задворки города, объяснив это переименованием площади, где он стоял, в "Бунёдкор" (Созидатель). Памятник буквально свалили за чертой города, поставив прямо на землю, где он и находился, постепенно рушась и ветшая до последнего времени. В 2017 году памятник вернули в центр Ташкента, а также восстановили название "Дружбы народов" для площади, станции метро и дворца культуры.

 




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