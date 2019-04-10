Уят такой молодежи: селфи с памятником в Ташкенте разгневало Кудратходжаева

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев раскритиковал героиню распространившегося в соцсетях видео, на котором девушка забралась на памятник семье кузнеца Шоахмада Шамахмудова и его большой семье, установленный на площади Дружбы народов а Ташкенте.
Кудратходжаев, назвал поступок девушки "уят" ("позор").
"Есть в нашей стране герои, которые поднимают ее на вершину, а есть люди, которые тянут нас вниз. От сотрудников милиции, дежуривших на площади, мне приходилось слышать, что молодежь часто пытается залезть на памятник ради эффектного селфи. Но нужно помнить, для чего в первую очередь устанавливают памятники, ради памяти людей, которые совершали великие дела. Именно такими людьми были кузнец Шамахамудов и его жена, принявшие в свою семью и воспитавшие 15 детей разных национальностей. Уят такой молодежи!" - написал Кудратходжаев.
Большинство комментаторов в соцсети с ним согласились.