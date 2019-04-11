Названы 208 кафе, чайхан и ресторанов, в которых можно отведать самого вкусного шашлыка.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Наконец стал доступен рейтинг самого вкусного шашлыка в Ташкенте, сообщает портал "Потребители.уз".

Издание подсчитало все отзывы, рекомендации и лайки (их было 1357) и свело данные в рейтинговую таблицу.

Группа назвала 208 кафе, чайхан и ресторанов, в которых, по мнению пользователей, самый вкусный шашлык.

Список лидеров возглавили "Чалагач", "Шашлычные на Чигатае" и "У Влада". На самых последних местах оказались "Шофайз", "Шашлычный дворик" и "Шашлык-машлык".

"Вкусная авторская еда и приятная обстановка", - написал один из пользователей о кафе "Чалагач".

О "Шашлычной на Чигатае" также много приятных отзывов: "Каждый житель Ташкента был там хотя бы один раз".

А вот шашлычная "У Влада" ценится не только за вкусные блюда, но и за очень приятную атмосферу внутри.

Назван самый вкусный шашлык в Ташкенте

Напомним, что рейтинг был составлен по обсуждениям в группе "Потребитель.уз" за период январь 2018 - апрель 2019 года. Если названия какого-либо из заведений в списке нет, значит, никто из 218 тысяч участников не рекомендовал его.