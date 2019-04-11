Еще одна узбекистанка умоляет спасти ее от мужа-китайца

По данным Посольства Узбекистана в Пекине, в настоящее время в КНР находятся десятки гражданок РУ, попавших в тяжелую ситуацию.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Гражданка Узбекистана Шодиёна Давлатова, которая вышла замуж за китайца и в настоящее время находится в КНР, попросила помочь ей вернуться на родину.

По данным Министерства иностранных дел РУ, Давлатова в апреле прошлого года вышла замуж за гражданина Китая. Регистрация брака прошла в Андижане, затем пара улетела в КНР.

"Вскоре из-за внутрисемейных конфликтов при содействии посольства она вернулась на родину. Но позже по своей воле отбыла к супругу", — рассказали в МИД.

Тридцать первого марта женщина снова обратилась в посольство, пожаловалась на условия жизни, притеснения со стороны мужа и заявила о желании вернуться в Узбекистан.

В тяжелом положении оказалась еще одна гражданка Узбекистана М.Т., которая через посредническую фирму познакомилась с иностранцем, в декабре прошлого года официально зарегистрировала брак и оказалась в КНР.

Консульский отдел Посольства Узбекистана в Пекине держит на контроле обе ситуации. Женщинам помогут вернуться домой.

По данным посольства Узбекистана, в настоящее время в КНР находятся десятки гражданок РУ, попавших в сложное положение.

"В этой связи диппредставительством организована работа по установлению их личностей и оказанию консульской помощи", — говорится в публикации.

Ранее Sputnik Узбекистан рассказывал о 20-летней девушке Саиде из Наманганской области, которая вышла замуж за гражданина Китая и уехала в его страну. На родине у нее остались больная мать и младший брат. Жизнь девушки за границей нельзя было назвать сладкой: она пережила настоящий кошмар с преследованиями и насилием.

Позднее в Ташкент вернулась Мафтуна Холматова , которая летом прошлого года через брачное агентство в Намангане познакомилась с гражданином КНР Яо Венхао и, поверив обещаниям, официально зарегистрировала свой брак и позже вылетела к нему в Китай. По ее словам, в КНР она жила в тяжелых условиях: девушку не кормили, били и унижали.

Консульско-правовой департамент МИД настоятельно рекомендует узбекским гражданам при въезде в другую страну на длительный срок обязательно вставать на консульский учет в загранучреждениях Узбекистана, чтобы не остаться без помощи в аналогичных или других сложных жизненных ситуациях.

При этом национальный паспорт нельзя передавать другим лицам.