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Рабочие во время строительства

В МИД не подтвердили смерть узбекистанца на стройке в Сахалинской области

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Опровержение предоставили в Генконсульстве Узбекистана во Владивостоке.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана опровергли смерть узбекистанца на стройке в Сахалинской области.

По информации Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке, погибший на строительной площадке рабочий не является гражданином республики.

Эти данные подтвердили диппредставительству в следственных органах Южно-Сахалинска. Российские правоохранители уточнили, что в пресс-релизе, который органы распространили среди СМИ, была допущена техническая ошибка.

Напомним, в феврале на стройке в Санкт-Петербурге уроженец Таджикистана выжил после падения в шахту лифта с 12-го этажа. Тогда иностранец сломал позвоночник и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Теги:
МИД Узбекистана, Сахалинская область



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