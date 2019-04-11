В МИД не подтвердили смерть узбекистанца на стройке в Сахалинской области

Опровержение предоставили в Генконсульстве Узбекистана во Владивостоке.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана опровергли смерть узбекистанца на стройке в Сахалинской области.

По информации Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке, погибший на строительной площадке рабочий не является гражданином республики.

Эти данные подтвердили диппредставительству в следственных органах Южно-Сахалинска. Российские правоохранители уточнили, что в пресс-релизе, который органы распространили среди СМИ, была допущена техническая ошибка.

Напомним, в феврале на стройке в Санкт-Петербурге уроженец Таджикистана выжил после падения в шахту лифта с 12-го этажа. Тогда иностранец сломал позвоночник и получил закрытую черепно-мозговую травму.