В Андижане появится индийский университет

Новый вуз откроет свои двери для студентов и преподавателей уже в сентябре 2019 года.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Андижанской области откроется индийский Университет Шарда, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Вузы Узбекистана хотят войти в международный рейтинг QS

Занятия в вузе будут осуществляться по учебным программам зарубежного университета.

Учебное учреждение заработает уже с 2019-2020 учебного года. Преподавать студентам будут иностранные специалисты.

Обучение в университете станут проводить на английском, узбекском и русском языках, по очной форме обучения, на платно-контрактной основе и по образовательным грантам, которые будут выдавать потенциальные работодатели выпускников университета.

Также средства на обучение будут поступать из благотворительных пожертвований, выделяемых на обучение молодежи, в первую очередь из регионов страны.

Выпускники вуза получат диплом, признаваемый в Узбекистане и Индии.