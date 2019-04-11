В Андижане появится индийский университет

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Андижанской области откроется индийский Университет Шарда, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.
Занятия в вузе будут осуществляться по учебным программам зарубежного университета.
Учебное учреждение заработает уже с 2019-2020 учебного года. Преподавать студентам будут иностранные специалисты.
Обучение в университете станут проводить на английском, узбекском и русском языках, по очной форме обучения, на платно-контрактной основе и по образовательным грантам, которые будут выдавать потенциальные работодатели выпускников университета.
Также средства на обучение будут поступать из благотворительных пожертвований, выделяемых на обучение молодежи, в первую очередь из регионов страны.
Выпускники вуза получат диплом, признаваемый в Узбекистане и Индии.