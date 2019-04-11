16:41 11 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Вид города Андижан

В Андижане появится индийский университет

© Портал хокимията Андижанской области
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

Новый вуз откроет свои двери для студентов и преподавателей уже в сентябре 2019 года.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Андижанской области откроется индийский Университет Шарда, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Здание Юридического института в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вузы Узбекистана хотят войти в международный рейтинг QS

Занятия в вузе будут осуществляться по учебным программам зарубежного университета.

Учебное учреждение заработает уже с 2019-2020 учебного года. Преподавать студентам будут иностранные специалисты.

Обучение в университете станут проводить на английском, узбекском и русском языках, по очной форме обучения, на платно-контрактной основе и по образовательным грантам, которые будут выдавать потенциальные работодатели выпускников университета.

Также средства на обучение будут поступать из благотворительных пожертвований, выделяемых на обучение молодежи, в первую очередь из регионов страны.

Выпускники вуза получат диплом, признаваемый в Узбекистане и Индии.

Теги:
Высшее образование, Университет, Андижанская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Ирина Шейк и Брэдли Купер сорвали съемку реалити-шоу - видео
Ирина Шейк и Брэдли Купер сорвали съемку реалити-шоу - видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054